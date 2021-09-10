مصدر من المصري يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي قيادة الفريق: إيهاب جلال أو فييرا

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 00:52

كتب : بسام أبو بكر

جورفان فييرا مدرب الإسماعيلي

مصدر من المصري يكشف لـ في الجول الأقرب لتولي قيادة الفريق: إيهاب جلال أو فييرا

يفاوض المصري حاليا إيهاب جلال أو جورفان فييرا لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفا لعلي ماهر.

وقال مصدر من المصري –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الجمعة: "نتفاوض حاليا مع إيهاب جلال".

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وواصل "حال اعتذاره فإن الأقرب هو جورفان فييرا مدرب الزمالك والإسماعيلي السابق".

وأكمل "مازلنا في مفاوضات مع فييرا وكان هناك بعض العوائق في الاتفاق بشأن المقابل المادي لكننا في طريقنا لحل ذلك".

وكان عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري قال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" في وقت سابق: "لم نتوصل لاتفاق نهائي مع مدرب وخلال ساعات سنعلن عن اسم المدرب الجديد".

وبسؤاله إن كان مصري أم أجنبي أجاب "سيظهر كل شيء في وقت لاحق، لكن ما أستطيع قوله هو مدرب عالمي واسم قوي جدا في عالم التدريب".

وأتم "نحن نعمل على أكثر من خطة واحتمال وأكثر من مدير فني في التوقيت ذاته وكان بين الاختيارات هو خوان كارلوس جاريدو لكنه خرج من الاختيارات".

وسبق لإيهاب جلال قيادة المصري من شهر ديسمبر 2019 وحتى فبراير 2020 وخاض مع الفريق 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وهُزم في 12.

إيهاب جلال فييرا المصري في الدوري
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