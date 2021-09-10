مصدر من الأهلي لـ في الجول: قيد كل اللاعبين.. وأجايي في قائمة الانتظار ورحيل مروان

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 00:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - أجايي

قيد الأهلي كل لاعبيه المستمرة عقودهم في قائمته الأولية التي أرسلها إلى اتحاد الكرة مساء الخميس استعدادا للموسم الجديد.

وقال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "أرسلنا أسماء كل اللاعبين معنا لاتحاد الكرة ليتم قيدهم في قائمتنا الأولى".

وواصل "القائمة لم تشهد اسم مروان محسن بعد رحيله".

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وأضاف "تم وضع جونيور أجايي في قائمة الانتظار للموسم الجديد".

وسوف تستمر عملية قيد اللاعبين في القائمة الثانية حتى السابع من شهر أكتوبر المقبل.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق كيفية تفكير الأهلي في مصير أجايي في ظل استمرار تعاقده وعدم رغبة المارد الأحمر في رحيل اللاعب مجانا. (طالع التفاصيل)

الأهلي أجايي مروان محسن
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