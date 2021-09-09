قائمة بيراميدز للموسم الجديد – استمرار أنتوي والجباس.. وتواجد عبد الله السعيد وخماسي الشباب

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

جون أنتوي - بيراميدز ضد الاتحاد الليبي

أرسل نادي بيراميدز قائمته الأولى للموسم الجديد إلى اتحاد الكرة مساء يوم الخميس في اليوم الأخير لقيد القوائم الأولية.

وسوف تستمر عملية قيد اللاعبين في القائمة الثانية حتى السابع من شهر أكتوبر المقبل.

وتشهد القائمة الأولى ظهور اللاعبين الممتدة عقودهم على أن يتم تسجيل الصفقات الجديدة في القائمة الثانية.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- المهدي سليمان- يوسف نادر "2001"- عبد الرحمن أيمن "2001"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- علي جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل عماد "دونجا"- إبراهيم حسن- عبد الله السعيد- كريم الطيب- صلاح الدين يحيى "1999"- عماد ميهوب "2001"- إبراهيم عادل "2001"

خط الهجوم: جون أنتوي - محمود وادي- محمد "دودو" الجباس- ناصر منسي

بيراميدز في الدوري أحمد أيمن منصور مع بيراميدز أمام نواذيبو
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