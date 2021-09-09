تقرير: هالاند إلى ريال مدريد بعد مبابي.. عقبة كبرى في الطريق

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 22:34

كتب : أحمد أباظة

هالاند بوروسيا دورتموند

كشف كريستيان فييري نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق عن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تحدث عما علمه من مصدر خاص بشأن حتمية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد الإسباني.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
ريال مدريد

جاء ذلك في حديث مع أنطونيو كاسانو نجم الكرة الإيطالية السابق عبر "تويتش"، حيث قال كاسانو: "لقد قيل لي: احذر، بايرن ميونيخ يحاول التعاقد مع هالاند".

وأضاف "ريال مدريد أراد روبرت ليفاندوفسكي (مهاجم بايرن) لمدة عامين، وهذا يبدو منطقيا بالنسبة لي".

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رد فييري على هذا الحديث قائلا: "حسنا، لقد تم إخباري أن هالاند سيذهب إلى مدريد بنسبة 100%. هذا ما قيل لي ولكني لا أعرف إن كان صحيحا".

بدوره لم يجد كاسانو منطقا في هذا كون ريال مدريد يطارد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يعد هذا الأمر سرا في سوق الانتقالات، ليعلق قائلا: "في هذه الحالة، وداعا مبابي".

التقطت صحيفة "أس" الإسبانية هذا الخيط لتفيد وفقا لمصادرها أن هناك 4 أسماء على طاولة ريال مدريد كأهداف واضحة، وهم مبابي وهالاند وليفاندوفسكي بالإضافة إلى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الموسم الحالي، ما يعني أنه قابل للانضمام مجانا. الأمر ذاته ينطبق على مبابي، ولكن الملكي يحاول التعاقد معه في يناير بثمن أقل مما أشيع في الصيف، بناء على ما سيحدث في الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا حتى هذه الفترة.

ويعد خيار التعاقد مع ليفاندوفسكي هو حل على المدى القصير إن فشلت أي من خطط الميرينجي، بينما لا تتعارض فكرة ضم هالاند مع اهتمام النادي الإسباني بضم مبابي، خصوصا إن انضم مجانا.

العقبة الأكبر في طريق تعاقد ريال مدريد مع هالاند بعد ضم مبابي ليست الأمور المالية أو الخططية، بل حقيقة أن باريس سان جيرمان سينقض بكل ما أوتي من قوة للتعاقد معه حال رحيل مبابي.

هالاند مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان دورتموند ليفاندوفسكي بوجبا
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