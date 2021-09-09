ويليان: لم أكن سعيدا في أرسنال.. وهذا سبب عودتي إلى البرازيل

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 22:12

كتب : FilGoal

ويليان

كشف ويليان لاعب كورينثيانز الحالي وأرسنال السابق أنه لم يكن سعيدا في صفوف المدفعجية بعد انضمامه للفريق قادما من صفوف تشيلسي.

ويليان

النادي : كورينثيانز

أرسنال

وتحدث ويليان لقناة كورينثيانز التليفزيونية قائلا: "لقد فكرت في الأمر كثيرا مع عائلتي وأصدقائي المقربين، لسوء الحظ فترتي مع أرسنال لم تكن جيدة ولم أكن سعيدا هناك".

وواصل صاحب الـ33 عاما "لم أكن سعيدا هذا كل الأمر، لكنني لن أدخل في التفاصيل".

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وأردف "بعد ذلك فكرت أنه من الأفضل العودة إلى البرازيل وفكرت في العروض الأخرى لكنني أردت العودة إلى كورينثيانز".

وأتم ويليان "أردت العودة لأكون إلى جانب عائلتي وفي نادي قدمني للعالم وأعتقد أنه كان الوقت المناسب للعودة".

وانضم ويليان إلى أرسنال قادما من تشيلسي في عام 2020 وخاض مع الفريق 37 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع سبعة آخرين.

ويليان أرسنال
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