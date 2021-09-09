عودة كرة القدم.. فصل رونالدو الجديد ومتى يبدأ ميسي أساسيا مع باريس؟

تعود منافسات الأندية مرة أخرى بعد نهاية فترة التوقف الدولي الأولى هذا الموسم في سبتمبر، ولكنها ليست نهاية توقفات العام الحالي بطبيعة الحال، حيث سنعود إلى تصفيات كأس العالم مرة أخرى في أكتوبر ونوفمبر.

أتى هذا التوقف الأول بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية، ولذلك لا يزال هناك بعض الأمور العالقة التي لم يتم حسمها بصورة أبكر، كما لا زالت أزمة منتخبات أمريكا اللاتينية تحديدا تطل برأسها على كرة القدم.

بداية كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، ومباراة قوية بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، ومباراة برشلونة التي لن نشاهدها، أهلاً بكم في السبت الكروي من جديد.

بعد 12 عاما.. رونالدو في أولد ترافورد

للمرة الأولى منذ مغادرته في صيف 2009 إلى ريال مدريد الإسباني، يعود كريستيانو رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد" بقميص مانشستر يونايتد.

12 عاما من الغياب، 9 منها في العاصمة الإسبانية، ثم 3 في صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل الإعلان عن العودة المرتقبة في الأمتار الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية.

رونالدو بدأ تدريباته مع الزملاء الجدد بالفعل، وعلى حد قوله المازح "سيضغط على المدرب" أولي جونار سولشاير لإشراكه أساسيا في أولى المباريات بعد التوقف الدولي، ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت.

هل يثأر مانشستر سيتي من الثعالب؟

السبت ذاته سيشهد مباراة ثأرية، حين يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليستر سيتي في ملعب "كينجز باور"، بعد قرابة عام من مواجهة الدور الأول للموسم الماضي (27 سبتمبر 2020) والتي شهدت سحق ليستر لأزرق مانشستر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

تلك الخماسية شهدت "هاتريك" من جيمي فاردي على ملعب الاتحاد، ولكن بعدها انقلبت الأمور رأسا على عقب، إذ تحول موسم مانشستر سيتي وتوج بالبريميرليج في نهايته، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره على يد تشيلسي، وفي الطريق فاز على ليستر إيابا بهدفين دون رد.

انتهى الموسم الماضي وبدأ الموسم الإنجليزي الجديد بمباراة الدرع الخيرية، بين مانشستر سيتي بطل البريميرليج وليستر سيتي الذي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي، ليفوز الأخير بهدف كيليتشي إياناتشو في الوقت القاتل، فهل يستمر ليستر في إزعاج مانشستر؟

تأجيل مباراة برشلونة

كان من المفترض أن يشهد هذا السبت مواجهة إشبيلية وبرشلونة ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإسباني، ولكن الأمور ليست بهذه السهولة.

بدأت هذه القصة حين بدأ الصدام الشهير بين الأندية والمنتخبات اللاتينية في مارس الماضي، حيث رفضت الأندية إرسال لاعبيها في الظروف انتشار الجائحة لخوض تصفيات كأس العالم، ومنحها "فيفا" الحق في الاحتفاظ باللاعبين ما دامت عودتهم ستتطلب 5 أيام أو أكثر في العزل الصحي.

انتهت الأزمة مؤقتا بتأجيل تصفيات مارس، ولكن المشكلة لم تبلغ نهايتها بعد، في ظل الصدام المستمر بين البرازيل وأندية البريميرليج على سبيل المثال، أما في الليجا، هناك أبعاد أخرى للمشكلة ذاتها، رغم أن إسبانيا لا تشترط نفس الإجراءات الإنجليزية في عودة اللاعبين.

آخر جولات التصفيات في التوقف الدولي الحالي تنتهي صباح الجمعة، ما يعني استحالة لحاق الدوليين اللاتينيين بمباراة ستلعب يوم السبت في الأندلس، وبالتالي قررت رابطة الليجا تأجيل المباراة رفقة مباراة فياريال وألافيس أيضا، إلا أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض ذلك، تاركا الأندية تلعب بدون الدوليين.

رئيس رابطة الليجا خافيير تيباس لم يصمت هذه المرة، فاتجه إلى وزارة الرياضة الإسبانية التي حكمت لصالحه على حساب الاتحاد، وبالتالي لن يلعب برشلونة ضد إشبيلية يوم السبت، ولم يتم تحديد الموعد الجديد لهذه المباراة.

متى يبدأ ميسي أساسيا للمرة الأولى؟

أخيرا إلى انتقال هز العالم في الأيام الأولى لشهر أغسطس، وهو رحيل ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى باريس سان جيرمان، الذي تم رسميا في العاشر من الشهر الماضي.

بوصول ميسي عقب عطلة ما بعد التتويج بكوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين، غاب عن قائمة مواجهتي ستراسبورج ثم بريست في الأسبوعين الثاني والثالث على الترتيب للدوري الفرنسي.

أخيرا ظهر اسم الأرجنتيني للمرة الأولى في التاسع والعشرين من أغسطس قبل التوقف الدولي، وذلك في قائمة مواجهة ريمس في الأسبوع الرابع، حيث شارك لأول مرة ولكن كبديل في الدقيقة 66 على حساب نيمار.

تواصل الأعين اتجاهها صوب العاصمة الفرنسية انتظارا لرؤية ميسي يخوض مباراته الأولى كأساسي، ولكن هذا لن يحدث يوم السبت بأي حال من الأحوال، فهناك مشكلة تشبه مشكلة ناديه القديم.

مباراة ميسي الأخيرة مع الأرجنتين في هذا التوقف الدولي تقام في الساعات الأولى من صباح الجمعة (10 سبتمبر)، فيما يلتقي باريس ضد كليرمون في الأسبوع الخامس يوم السبت (11 سبتمبر)، ما يعني أن مجرد ظهوره في القائمة سيكون مفاجئا.

فرصة ميسي الأولى للبدء أساسيا ستأتي في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء (15 سبتمبر) ضد كلوب بروج البلجيكي خارج الديار، أما ظهوره الأول كأساسي على ملعب حديقة الأمراء سيتأجل إلى الأحد التالي (19 سبتمبر) ضد ليون.