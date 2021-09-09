عنصرية أم "المصحح الآلي"؟ وست بروميتش يمنع مشجعه من دخول الملعب مدى الحياة

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 19:58

كتب : FilGoal

وست بروميتش ألبيون

منع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحد مشجعيه من الولوج إلى ملعب هاوثورنز مدى الحياة، بعد ثبوته تورطه في إهانة عنصرية.

روماني ساويرس

النادي : وست بروميتش ألبيون

وست بروميتش ألبيون

الواقعة ترجع إلى يناير الماضي عندما قام المشجع سيمون سيلوود بإهانة روماين ساويرس لاعب وست بروم وقتها عقب الخسارة 0-5 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلّق المُشجِع على أحد منشورات فيسبوك الساخرة التي طالبت بمنح ساويرس جائزة الكرة الذهبية (بالون دور).

ورد المشجع قائلا: "baboon d’Or"، وكلمة baboon تعني "القرد".

المُشجِع دافع عن نفسه في المحاكمة وزعم أنه كان يقصد كتابة "bufoon d’Or"، وكلمة buffoon تعني "مُهرِج"، لكن المصحح الآلي في هاتفه كتب baboon عن غير قصد منه.

المبرر لم يقنع المحكمة التي تناولت الواقعة، لتتم إدانة المشجع، وبالتالي يعلن وست بروميتش عن إيقافه مدى الحياة عن دخول ملعبه.

وقُرئ في المحكمة بيان من اللاعب ساويرس: "الواقعة بأكملها تركتني محبطا للغاية. لا أصدق أنه في 2021 لا يزال بعض الناس في هذا المجتمع يشعرون أن ذلك مقبول".

كما نشر وست بروميتش بيانا ذكر فيه:

"وست بروميتش ألبيون لديه تاريخ كبير من مناهضة كل أنواع التمييز، رسالتنا لمشجعينا واضحة: العنصرية غير مقبولة تماما ولن يتسامح معها النادي.

سنواصل العمل مع شرطة وست ميدلاندز لنتأكد أن كل أنواع العنصرية يتم الإبلاغ عنها، سواء كان ذلك في ملعب هاوثورنز أو عبر الإنترنت. وأي شخص ستثبت إدانته سيحرم من دخول الملعب مدى الحياة.

وسيواصل وست بروميتش حملته لحث شركات مواقع التواصل الاجتماعي للحد من الكراهية التي تُنشَر عبر منصاتهم".

ساويرس (29 عاما) لاعب وسط إنجليزي تخرّج من أكاديمية وست بروميتش ألبيون، وانتقل إلى ستوك سيتي على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجاري.

ويلعب ساويرس لمنتخب سانت كيتس ونيفيس المنتمي لاتحاد الكونكاكاف، إذ ينحدر من أصول كاريبية.

وست بروميتش في إنجلترا
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