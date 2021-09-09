جهاز البدري يسلّم العُهدة لـ اتحاد الكرة

توجّه التونسي أنيس الشعلاني مخطط الأحمال السابق لمنتخب مصر، إلى مقر اتحاد الكرة لتسليم العُهدة الخاصة بالجهاز الفني لـ حسام البدري.

البدري وجهازه الفني والبدني والإداري كان قد رحل عن تدريب منتخب مصر قبل أيام بعد توجيه الشكر لهم عقب التعادل مع الجابون في تصفيات المونديال.

وسلّم الشعلاني كافة المتعلقات الخاصة بالجاهز الفني من أجهزة قياس بدني ومعدات أخرى لاتحاد الكرة لإخلاء طرف الجهاز الفني السابق من أي متعلقات.

وجاءت الخطوة بطلب من حسام البدري لتسهيل مهمة عمل الجهاز الجديد الذي تنتظره مباراتين مصيريتين أمام ليبيا في أكتوبر المقبل.

وتولى البرتغالي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر خلفا للبدري مساء أمس الأربعاء.

وتمتلك مصر 4 نقاط في تصفيات المونديال من فوز على أنجولا وتعادل مع الجابون.