أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري.

وكشف اتحاد الكرة عن الجهاز الفني المعاون لكارلوس كيروش في تدريب منتخب مصر وجاء كالآتي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

من هو كارلوس كيروش؟

كيروش البالغ من العمر 68 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 1989 من منتخب البرتغال للشباب.

ثم تولى تدريب منتخب البرتغال الأول وبعدها نادي سبورتنج لشبونة حتى عام 1996.

وتولى أيضا تدريب منتخب الإمارات ومنتخب جنوب إفريقيا ومنتخب إيران.

وعمل كمدرب مساعد في مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرجسون. وتولى تدريب ريال مدريد في موسم 2003/2004.

وقاد أيضا منتخب البرتغالي في كأس العالم 2010، وكانت آخر محطة تدريبية له مع منتخب كولومبيا ما بين 2019 و2020.