اليابان تعتذر عن عدم استضافة كأس العالم للأندية

أعلنت اليابان يوم الخميس التخلي عن شرف استضافة كأس العالم للأندية 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الياباني لكرة القدم في بيان: "نتخلى عن حقنا في استضافة كأس العالم للأندية هذا العام بعد مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف البيان "لن ننظم البطولة بسبب الظروف الجديدة لجائحة فيروس كورونا في البلاد".

يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حضور المشجعين للبطولات التي تقام تحت تنظيمه، وهو ما من الصعب حدوثه في اليابان، إذ أن البلاد تمر بالموجة الخامسة من فيروس الإصابات بفيروس كورونا مع قلة نسبة التطعيمات.

وفقا لجريدة "ديلي ميل" فإن القيادة السياسية في اليابان غاضبة من تعامل الحكومة اليابانية مع الوباء بما في ذلك قرارها بالمضي قدما في إقامة دورة الألعاب الأولمبية.

وتعد قطر هي البديل الأقرب لاستضافة البطولة في حال سحب التنظيم من اليابان، باعتبار أن قطر قد استضافت النسخة الماضية بنجاح وبحضور الجماهير.

قبل ساعات، أوضح ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي حقيقة استضافة بلاده لكأس العالم للأندية 2021.

وقال المسحل على هامش مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم: "قبل نحو شهرين تقدمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان".

وأضاف "فيفا أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن هناك دولة بديلة لاستضافة البطولة".

وأكمل "في حال اعتذرت الدولة البديلة عن استضافة مونديال الأندية، فنحن جاهزون تماما".

وتأهلت ثلاثة فرق حتى الآن للنسخة المقبلة من البطولة وهم، الأهلي من قارة إفريقيا، وتشيلسي من أوروبا، وأوكلاند سيتي من أوقيانوسيا.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر.

رؤية فيفا لكأس العالم للأندية قد تأثرت بالسلب بالفعل بسبب فيروس كورونا بعدما أجبر على تأجيل إقامة النظام الجديد لكأس العالم للأندية والذي كان مقرر له أن يقام في الصين في شهر يونيو الماضي بمشاركة 24 فريقا.

ومن المقرر في حال لم يتم التأجيل أن يقام كأس العالم للأندية في الفترة ما بين 9 إلى 19 ديسمبر المقبل.