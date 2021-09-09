هدف ماني يتفوق على رائعة صلاح ويقتنص جائزة الأفضل لليفربول في أغسطس

اقتنص ساديو ماني مهاجم ليفربول جائزة أفضل هدف للفريق في شهر أغسطس الماضي، متفوقا على محمد صلاح.

فاز هدف ماني في شباك بيرنلي بهدف ليفربول لشهر أغسطس، حسب موقع الرسمي للنادي.

وجاء الهدف الرائع الذي سجله محمد صلاح في شباك نورويتش سيتي في المركز الثاني في الاستفتاء.

سجل كيد جوردون هدفًا صاروخيا لفريق تحت 23 عامًا أمام إيفرتون ليحتل المركز الثالث.

فيما احتل هدف روبرتو فيرمينو في الجولة الافتتاحية المركز الرابع ، في حين احتل هدف ديوجو جوتا الذي سجله ضد بيرنلي المركز الخامس.

يذكر أن صلاح فاز بالجائز في معظم أشهر الموسم الماضي.

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