الزمالك يعلن دعمه لمبادرة رفض التعصب من مستشار رئيس الجمهورية

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 13:44

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك دعمه لمبادرة رفض التعصب في بيان رسمي وقبول دعوة أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية.

وكان الأزهري قد تقدم بدعوة إلى قيادات الأهلي والزمالك لجلسة صلح في مسجد الفتاح العليم لنبذ التعصب.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

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"اتساقا مع الدعوة الكريمة من العالم الجليل فضيلة الشيخ أسامة الأزهري وانطلاقا من ثوابت وقيم نادي الزمالك بمناسبة إقامة مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين قطبي الرياضة المصرية الزمالك والأهلي المقرر لها الجمعة 10 سبتمبر وفي إطار العلاقة التاريخية بين الناديين القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل".

"إضافة إلى الود والصداقة التي تربط إدارة الطرفين، يدعو نادي الزمالك الجماهير الواعية وجميع أطراف المنظومة الرياضية والإعلامية إلى إعلان مبادرة رفض التعصب والتأكيد على قيم الروح والرياضية والمنافسة الشريفة".

"كما تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة النادي احترامها لكافة الأطراف وأنه لا خصومة ولا خلاف مع أحد حتى مع الاختلاف في وجهات النظر فأننا نثمن كل الدعوات والمبادرات المخلصة التي تحقق تلك الغايات السامية وتحفظ الصالح العام".

"ومستعدون للتجاوب معها دون تردد إعلاء لقيم التسامح والعمل المشترك".

"وينوه إلى أهمية تقديم رسالة إيجابية في هذا الحدث الرياضي القاري الهام الذي يتابعه الملايين حول العالم والتأكيد على القواسم المشتركة لسياسة طرفي اللقاء القائمة على الاحترام والتقدير المشترك بما يتوافق مع مكانة وريادة الناديين الأشهر والأكبر في القارة وعراقة وحضارة الدولة المصرية".

الزمالك بيان رسمي نبذ التعصب
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