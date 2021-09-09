أرسنال يعلن مدة غياب النني للإصابة

كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشخيص إصابة محمد النني اللاعب المصري للفريق، ومدة غيابه.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي اليوم الخميٍس: "محمد النني يعاني من تمزق عضلي في قدمه اليسرى".

وأضاف "النني سيحتاج بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات".

محمد النني غاب عن مباراة مصر أمام الجابون للإصابة ولم ينضم إلى معسكر المنتخب بعد غيابه أمام أنجولا للإجراءات الاحترازية من قبل وزارة الصحة البريطانية.

أرسنال رفض مؤخرا بيع النني إلى بشيكتاش التركي حسب تقارير صحفية في تركيا.

ولعب النني مع أرسنال مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم ومثلها في كأس الرابطة.

وغادر النني مباراة برينتفورد الودية الأسبوع الماضي مصابا في الدقيقة 33 قبل أن يكشف النادي أن الإصابة طفيفة وخروج اللاعب كان احترازيا.

إصابة اللاعب منعته من التواجد مع منتخب مصر أمام الجابون في الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

النني شارك في 41 مباراة الموسم الماضي مع أرسنال وفاز بجائزة هدف الموسم ضد دوندالك في دور المجموعات للدوري الأوروبي.