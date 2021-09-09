محمود شبانة: كنت ألعب بجوار الونش في منتخب الناشئين.. وهدف عائلتي كان انتقالي لـ الزمالك

الخميس، 09 سبتمبر 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

محمود شبانة

كشف محمود شبانة مدافع الزمالك الجديد أنه كان ضمن منتخب مصر للناشئين بجوار محمود الونش.

وشدد شبانة على أن رغبته ورغبة عائلته كانت الانتقال إلى نادي الزمالك بعيدا عن العروض الأخرى.

وقال شبانة عبر قناة الزمالك: "بدأت مع المدرب رمضان السيد في بتروجت ومنه انضممت لمنتخب مصر للناشئين مواليد 1995 مع علاء ميهوب".

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وكشف "ذهبت للتجمع الثاني مع محمود حمدي "الونش" ورمضان صبحي والذي لم يكن لعب من قبل في الأهلي في ذلك الوقت".

وشدد "رمضان صبحي أصغر منا في ذلك الوقت وكان لاعبا مميزا منذ الصغر كان يلعب بمستوى يبتعد بفارق عن الآخرين".

وتابع شبانة "كنت ألعب بشكل أساسي أنا والونش في ذلك الوقت ولكن تعرضت لإصابة أثناء تواجدنا في الإمارات بعمر الـ18 سنة وفوجئت أنها قطع في الرباط الصليبي".

وعن المفاوضات هذا الموسم أوضح "الأهلي لم يتحدث معي لكن أحمد سليمان رئيس أسوان قال لي إن الأهلي بيراميدز يريداني".

وأضاف "تحدثت مع والدي وقال لي اجلب حقيبتك وعد للمنزل لأنه يريد انتقالي للزمالك".

واختتم شبانة تصريحاته "المفاوضات مع الزمالك لم تستغرق وقتا طويلا ووقعت على عقد مستمر لأربع سنوات".

الزمالك محمود شبانة
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