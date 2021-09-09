خبر في الجول – فيوتشر يضم ثنائي وادي دجلة "مقابل 27 مليون جنيه"

نجح نادي فيوتشر في ضم لاعبا نادي وادي دجلة، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فيوتشر ضم محمود مرعي، وأحمد عاطف من وادي دجلة بالفعل.

وقال مصدر من وادي دجلة لـFilGoal.com: "تم بيع محمود مرعي مدافع الفريق وإعارة أحمد عاطف مهاجم الفريق ".

وأوضح "تم بيع محمود مرعي وتم التعاقد معه لمدة 3 سنوات، كما تمت إعارة أحمد عاطف لمدة سنة".

المصدر أتم "صفقة محمود مرعي تمت مقابل 7 مليون جنيه، فيما تمت إعارة أحمد عاطف مقابل 3 مليون جنيه، مع نية البيع مقابل 17 مليون جنيه".

وهبط وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية بالموسم المقبل، فيما صعد نادي فيوتشر إلى الدوري الممتاز لأول مرة رسميا.

أحمد عاطف شارك مع وادي دجلة في 20 مباراة بالموسم الماضي. سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفين.

في المقابل، شارك محمود مرعي في 26 مباراة كقلب دفاع، وصنع فيهم هدفا واحدا، بجانب تواجده رفقة المنتخب الأولمبي.