عبد الحفيظ: هذا ما يميز الأهلي عن غيره.. ورفضنا طلب كوليبالي بالعودة

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بناديه واصفا إياه بالمؤسسة التي لا تقف على أي لاعب مؤكدا في الوقت ذاته أن لحظات الإخفاق هي بداية النجاح.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء قائلا: "الأهلي مؤسسة لها نظام على مر العصور، لو هناك لاعب (اتنى واتفرد) في طلباته لن يستمر في النادي مهما كان اسمه أيا كان اللاعب حتى وإن كنت أنا".

وكشف عبد الحفيظ عن طلب سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق والنجم الساحلي الجاري عن طلبه العودة بعدما هرب من ناديه.

وأضاف "سليماني كوليبالي على سبيل المثال رحل عن الأهلي، هل طلب اللاعب العودة؟ نعم طلب ولكن الأمر كان مرفوض بالطبع".

وعما يميز الأهلي قال: "ما يميزنا عن غيرنا أن لحظة الإخفاق تبدأ لحظة النجاح، بعد خسارتنا أمام صنداونز تحدثنا مع اللاعبين أنها بطولة وانتهت ويجب الفوز باللقب الموسم المقبل وقد حدث".

وأتم عبد الحفيظ حديثه "خسرنا أمام سيمبا في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال وقبل سفرنا إلى مصر اجتمعنا مع اللاعبين بضرورة تحقيق اللقب، الأمر ذاته حدث عقب خسارة الدوري في مباراة الجونة برسالة من الخطيب إلى اللاعبين".