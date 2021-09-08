روني: أعتقد أن يونايتد يستطيع المنافسة على لقب الدوري مع رونالدو الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 21:59 كتب : رامي جمال واين روني - كريستيانو رونالدو رونالدو روني مانشستر يونايتد نرشح لكم أخر الأخبار خبر في الجول – نادي فيوتشر يستهدف ضم سباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 دقيقة | الدوري المصري عبد الحفيظ يرد على أحقية الأهلي بـ لقب القرن الإفريقي.. ومقولة "هيتداس علينا" 4 دقيقة | الدوري المصري عبد الحفيظ: هذا ما يميز الأهلي عن غيره.. ورفضنا طلب كوليبالي بالعودة 9 دقيقة | الدوري المصري هالاند: لا أسجل الكثير.. يجب أن أمتلك أهدافا أكثر من عدد المباريات 21 دقيقة | أوروبا عبد الحفيظ: كنا نحضر تهنئة للزمالك على الدوري وتغير الأمر بعد سباب بعض اللاعبين 24 دقيقة | الدوري المصري روني: أعتقد أن يونايتد يستطيع المنافسة على لقب الدوري مع رونالدو 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي الزمالك: ندرس ملف المعارين.. وهذا موقف رزاق سيسيه 45 دقيقة | الدوري المصري كومان: بيانتش لم يكن الأفضل في خط الوسط.. يوجد لاعبين أهم منه ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول – نادي فيوتشر يستهدف ضم سباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجول يكشف تفاصيل عقد كيروش مع المنتخب.. بند للفسخ التلقائي وقيمة راتبه ومساعديه عبد الحفيظ: كنا نحضر تهنئة للزمالك على الدوري وتغير الأمر بعد سباب بعض اللاعبين الزمالك: ندرس ملف المعارين.. وهذا موقف رزاق سيسيه خبر في الجول – فيوتشر يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم محمد عبد المنعم الأكثر مشاهدة 1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 عودة النشاط الكروي بمباراة السوبر.. وتحديد مواعيد كأس مصر وانطلاق الدوري الجديد أمس اليوم غدا تصفيات كأس العالم - إفريقيا 0 أنجولا 1 ليبيا انتهت تصفيات كأس العالم - إفريقيا 0 زامبيا 2 تونس انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا 0 عمان 1 السعودية انتهت تصفيات كأس العالم - آسيا 1 سوريا 1 الإمارات انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 أذربيجان 3 البرتغال انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 كوسوفو 1 إسبانيا مباشر 45:23 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 أيسلندا 4 ألمانيا مباشر 44:28 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 5 إيطاليا 0 ليتوانيا مباشر 45:13 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 بولندا 1 إنجلترا مباشر 41:7 تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 بيلاروسيا 1 بلجيكا مباشر 44:36 تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية - البرازيل - بيرو لم تبدأ 02:30 قد ينال إعجابك