روني: أعتقد أن يونايتد يستطيع المنافسة على لقب الدوري مع رونالدو

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 21:59

كتب : رامي جمال

واين روني - كريستيانو رونالدو

رونالدو روني مانشستر يونايتد
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