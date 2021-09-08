عبد الرؤوف بن غيث يفسخ تعاقده مع الترجي من طرف واحد.. وتحرك من النادي التونسي

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 18:53

كتب : FilGoal

عبدالرؤوف بن غيث - الترجي - الزمالك

أعلم الجزائري عبد الرؤوف بن غيث لاعب وسط الترجي التونسي إدارة ناديه بفسخ التعاقد من طرف واحد.

وغادر بن غيث الفريق يوم الإثنين وقرر النادي التحرك ضد اللاعب بسبب قراره.

وكان بن غيث قد انضم إلى صفوف الترجي قادما من باراداو الجزائري في صيف 2019.

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وجاء بيان الترجي التونسي كالآتي:

"قام اللاعب عبد الرؤوف بن غيث بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة آحادية وقد غادر الفريق يوم الإثنين".

"وأمام القرار التعسفي وغير الشرعي لهذا القرار المفاجئ قررت إدارة النادي اللجوء إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب وضد أي فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل".

ويشغل بن غيث مركز لاعب الوسط كما شارك كظهير أيمن في العديد من المباريات.

وشارك بن غيث مع الترجي التونسي في 70 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 آخرين.

الترجي عبد الرؤوف بن غيث
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