مدرب مصر – فينجادا مازال المرشح الأول.. وظهور اسم حسن شحاتة

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

حسن شحاتة

مازال اسم نيلو فينجادا هو المرشح الأول لتدريب منتخب مصر في الوقت الحالي، حسبما علم FilGoal.com.

ويميل اتحاد الكرة في الوقت الحالي، لتعيين فينجادا، في ظل وجوده في مصر منذ فترة، وتلقيه راتبا من اتحاد الكرة كونه مديرا فنيا للاتحاد.

وبالتالي، يظل اسم فينجادا هو المرشح الأول حال تعيين مدرب أجنبي.

أخبار متعلقة
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نتواصل مع مدربين أجانب غير فينجادا لقيادة منتخب مصر مدرب مصر - فينجادا.. رحلة طويلة بين البرتغال والوطن العربي وآسيا وتجارب قصيرة الأمد البدري يرفض طلب مجاهد بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

وفي نفس الوقت، تم طرح أسماء أجنبية أخرى، منها هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي تأهل بالمنتخب لكأس العالم 2018، مع احتمالية ظهور أسماء أخرى في الساعات المقبلة.

ولكن، في حال الاستقرار على وجود مدرب مصري، فظهر في الساعات الماضية، اسم حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن هناك اتجاه يميل لفكرة تعيين شحاتة، مع جهاز فني قوي لمعاونة صاحب الـ 72 عاما، على رأسهم ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، والمدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا.

وبالتالي، يصعد صاحب الثلاثية التاريخية لقمة هرم المرشحين المصريين رفقة إيهاب جلال، المدير الفني السابق للإسماعيلي.

وكذلك، خرج اسم حسام حسن من الترشيحات بشكل كبير في الساعات الماضية، خاصة في ظل توتر علاقته مع الإدارة الحالية لاتحاد الكرة.

وأقال الاتحاد المدرب حسام البدري يوم الإثنين بعدما جمع الأخير 4 نقاط من أول مباراتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفازت مصر على أنجولا بهدف وتعادلت 1-1 مع الجابون وتواجه ليبيا مرتين في أكتوبر المقبل.

وانتهى مشوار البدري مع منتخب مصر بعدما استمر عامين، منذ خلف المكسيكي خافير أجيري في 2019.

وقاد البدري منتخب مصر للتأهل لكأس إفريقيا 2021 التي تنطلق يناير المقبل في الكاميرون.

منتخب مصر كأس العالم تصفيات المونديال
نرشح لكم
أخر الأخبار
مختار مختار: هذا سبب استقالتي من غزل المحلة.. والمدرب المصري الأنسب للمنتخب 39 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - ثاني ألقابه مع برشلونة.. علي زين يتوج بكأس السوبر الكتالوني 44 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب الجابون: ما رأيته من مصر فاجئني.. ومنتخب ليبيا ليس بالقوة التي تتخيلوها 48 دقيقة | منتخب مصر
مدرب مصر – فينجادا مازال المرشح الأول.. وظهور اسم حسن شحاتة ساعة | منتخب مصر
تنس طاولة - عمر عصر ومريم الهضيبي يتوجان بلقب فردي إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان ساعة | منتخب مصر
كارتيرون: عقوبة شيكابالا غير عادلة.. وهل تحدث الأزمات فقط عندما يتوج الزمالك بالألقاب؟ ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - البرتغال تفوز على أذربيجان بثلاثية.. وهولندا تكتسح تركيا بسداسية ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 3 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 4 رسالة من صلاح للبدري بعد رحيله
قد ينال إعجابك