مدرب مصر – فينجادا مازال المرشح الأول.. وظهور اسم حسن شحاتة

مازال اسم نيلو فينجادا هو المرشح الأول لتدريب منتخب مصر في الوقت الحالي، حسبما علم FilGoal.com.

ويميل اتحاد الكرة في الوقت الحالي، لتعيين فينجادا، في ظل وجوده في مصر منذ فترة، وتلقيه راتبا من اتحاد الكرة كونه مديرا فنيا للاتحاد.

وبالتالي، يظل اسم فينجادا هو المرشح الأول حال تعيين مدرب أجنبي.

وفي نفس الوقت، تم طرح أسماء أجنبية أخرى، منها هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي تأهل بالمنتخب لكأس العالم 2018، مع احتمالية ظهور أسماء أخرى في الساعات المقبلة.

ولكن، في حال الاستقرار على وجود مدرب مصري، فظهر في الساعات الماضية، اسم حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن هناك اتجاه يميل لفكرة تعيين شحاتة، مع جهاز فني قوي لمعاونة صاحب الـ 72 عاما، على رأسهم ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، والمدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا.

وبالتالي، يصعد صاحب الثلاثية التاريخية لقمة هرم المرشحين المصريين رفقة إيهاب جلال، المدير الفني السابق للإسماعيلي.

وكذلك، خرج اسم حسام حسن من الترشيحات بشكل كبير في الساعات الماضية، خاصة في ظل توتر علاقته مع الإدارة الحالية لاتحاد الكرة.

وأقال الاتحاد المدرب حسام البدري يوم الإثنين بعدما جمع الأخير 4 نقاط من أول مباراتين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفازت مصر على أنجولا بهدف وتعادلت 1-1 مع الجابون وتواجه ليبيا مرتين في أكتوبر المقبل.

وانتهى مشوار البدري مع منتخب مصر بعدما استمر عامين، منذ خلف المكسيكي خافير أجيري في 2019.

وقاد البدري منتخب مصر للتأهل لكأس إفريقيا 2021 التي تنطلق يناير المقبل في الكاميرون.