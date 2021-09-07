تصفيات المونديال - حفاظ السنغال ونيجيريا على الصدارة بخطوات ثابتة

حافظ منتخبا السنغال ونيجيريا على صدارة مجموعتيهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

بينما حقق فريق غينيا الاستوائية فوزه الأول بالتغلب على موريتانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.

ورفع غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط بالتساوي مع زامبيا بعد مرور جولتين بينما تتصدر تونس المجموعة بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط.

أما في المجموعة الثالثة تصدر منتخب نيجيريا بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كاب فيردي.

وفاز منتخب نيجريا بهدفين مقابل هدف واحد ليبتعد عن ليبيريا صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 19 عن طريق تافاريس قبل أن يعادل فيكتور أوسيمين النتيجة في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني خطف منتخب نيجيريا نقاط اللقاء في الدقيقة 76 عن طريق روتشا سانتوس بالخطأ في مرماه.

أما في المجموعة الثامنة فنجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز على الكونغو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بينما ناميبيا ثانيا برصيد 4 نقاط والكونغو في المركز الثالث بنقطة واحدة ويتذيل منتخب توجو الترتيب بلا نقاط.

وتقدم منتخب السنغال في الدقيقة 27 عن طريق بولاي ديا قبل أن تتعادل الكونغو في الدقيقة 47 مع نهاية الشوط الأول عن طريق جانفولا.

وفي أخر 10 دقائق قلب منتخب السنغال النتيجة بتسجيل إسماعيلا سار التقدم في الدقيقة 82 وحسم ساديو ماني نقاط اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.