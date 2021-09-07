تقرير تركي: أرسنال رفض ترك النني مجانا لـ جالاتا سراي

رفض نادي أرسنال الاستغناء عن خدمات لاعبه محمد النني مجانا لصالح جالاتا سراي التركي.

وبحسب صحيفة "فوتبول لندن" فإن نادي أرسنال رفض التخلي عن خدمات النني لنادي جالاتا سراي، وذلك في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

بينما كشف موقع "ajansspor" التركي أن نادي جالاتا سراي اتفق مع النني على كافة بنود تعاقده الشخصي، وبعدها حاول الاتفاق مع أرسنال على التخلي عن اللاعب مجانا.

وهذا ما رفضه النادي الإنجليزي.

واتفق جالاتا سراي مع النني على التوقيع لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و250 ألف يورو، بالإضافة إلى مكافأة قدرها 250 ألف يورو في حالة خوض اللاعب 10 مباريات مع الفريق.

ورغم رفض أرسنال إلا أن الموقع التركي أكد أن المفاوضات لا تزال قائمة بين الطرفين، ومن الممكن أن تكتمل صفقة انتقال محمد النني إلى نادي جالاتا سراي.

ولعب النني مع أرسنال مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم ومثلها في كأس الرابطة.

وغادر النني مباراة برينتفورد الودية الأسبوع الماضي مصابا في الدقيقة 33 قبل أن يكشف النادي أن الإصابة طفيفة وخروج اللاعب كان احترازيا.

إصابة اللاعب منعته من التواجد مع منتخب مصر أمام الجابون في الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

النني شارك في 41 مباراة الموسم الماضي مع أرسنال وفاز بجائزة هدف الموسم ضد دوندالك في دور المجموعات للدوري الأوروبي.