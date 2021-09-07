غزل المحلة يكشف لـ في الجول سبب رحيل مختار

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 20:25

كتب : أحمد شاكر

مختار مختار - الإنتاج الحربي

كشف نادي غزل المحلة عن أسباب رحيل مختار مختار المدير الفني للفريق وذلك بعد أيام قليلة من توليه المسؤولية الفنية.

أعلن نادي غزل المحلة قبول استقالة مختار مختار المدير الفني الجديد للفريق. (طالع التفاصيل)

وقال علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم لـFilGoal.com: "مختار اتصل بي هاتفيا وأبلغني أنه لن يستطيع اكمال مهمته، وأنه يرى الأندية تدفع ملايين الجنيهات في الصفقات وأنه يشعر أن المهمة ستكون صعبة للغاية في الموسم المقبل أمام كل هذه الأندية القوية".

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وواصل "أبلغته أننا نعمل بشكل مستمر وأننا سنبرم صفقات لدعم الفريق، وأن النادي يعمل على إتمام 8 صفقات ونستشيره في كل شيء".

وتابع "لكن في النهاية هذا هو قراره ولن نغضط عليه، شعرت أنه لا يريد الاستمرار وهذا أفضل من أن يتركنا في منتصف الموسم".

وأتم تصريحاته "مجلس إدارة النادي يعقد اجتماعا لبحث موقف الفريق بعد رحيل مختار، وحتى الآن لا توجد أي أسماء مرشحة لتدريب الفريق".

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