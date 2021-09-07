مدافعه السابق: ليفربول يمكنه التتويج بالألقاب رغم عدم النشاط في سوق الانتقالات

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية

يعتقد جلين جونسون مدافع ليفربول السابق أن الفريق قادر على التتويج بالألقاب هذا الموسم رغم عدم النشاط في فترة الانتقالات الصيفية.

ليفربول لم يضم سوى إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال جونسون في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "مازلت أرى أن ليفربول مرشح للألقاب هذا الموسم رغم أنهم كانوا هادئين في سوق الانتقالات".

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وأضاف "إدارة ليفربول ليست من أكبر المنفقين في فترة الانتقالات كل موسم".

وأردف "نعلم جميعا كيف يبرم ليفربول صفقاته، فإدارة النادي تنظر إلى الإحصاءات وأشكال أخرى من البيانات قبل شراء اللاعب الذي يناسب الفريق فقط".

وأتم اللاعب الذي ارتدى قميص ليفربول من 2009 إلى 2015 "كنت أتمنى لو أنهم فعلوا المزيد في سوق الانتقالات، لكن لم أتفاجأ بأنهم لم يفعلوا ذلك".

ليفربول جمع 7 نقاط من مبارياته الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويستعد الحمر لملاقاة ليدز يونايتد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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