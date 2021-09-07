سمير حلبية لـ في الجول: جاريدو اعتذر عن عدم قبول مهمة تدريب المصري

الثلاثاء، 07 سبتمبر 2021 - 15:37

كتب : أيمن عيد

خوان كارلوس جاريدو - كاستيون

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عن تواصل مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتدريب الفريق الفترة المقبلة قبل أن يعتذر بعد ذلك.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المصري قرر عدم تفعيل العقد الجديد مع علي ماهر. (طالع التفاصيل)

وقال سمير حلبية لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع جاريدو لتدريب الفريق الأيام الماضية وأبدى موافقة مبدئية".

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وأضاف "جاريدو مدرب صاحب خبرات كبيرة في إفريقيا لذلك تواصلنا معه ولكنه اعتذر في النهاية عن تولي المهمة".

وأتم "سنحسم أمر المدير الفني الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة".

جاريدو تواجد كمدربا للأهلي من قبل من 2014 إلى 2015 وفاز معه بالكونفدرالية الإفريقية.

المصري أنهى الدوري في المركز الخامس برصيد 50 نقطة ولكنه سيشارك في الكونفدرالية الموسم الماضي مع تواجده في المركز الذهبي وقت إرسال المتأهلين من اتحاد الكرة للاتحاد الإفريقي.

جاريدو المصري الدوري المصري
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