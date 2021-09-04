مصدر من المصري لـ في الجول: علي ماهر لم يعد مدربا للفريق.. لم نُفعل العقد الجديد

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 14:18

كتب : أيمن عيد

علي ماهر

أوضح مصدر من إدارة المصري أن المدرب علي ماهر لم يعد مديرا فنيا للفريق بعدما تراجع عن تفعيل العقد الجديد الذي وقعه الطرفان منذ فترة قريبة.

وبذلك رحل علي ماهر عن المصري الذي يبحث عن خليفة لمهاجم الترسانة والأهلي السابق.

وقال المصدر لـFilGoalcom:"علي ماهر لم يعد مدربا للفريق، عقده السابق كان ينتهي بنهاية الموسم، والعقد الجديد لم نُفعله في اتحاد الكرة".

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وأضاف "إدارة المصري قررت عدم التعامل مع علي ماهر، ليس له مستحقات في النادي. حصل على شيك بقيمة مليون و400 ألف جنيه حين وقع على العقد الجديد، لكن دون توقيع أمين الصندوق، وبذلك لا يستطيع صرفه".

وبسؤاله عن المرشحين لقيادة الفريق البورسعيدي أوضح المصدر "الأبرز هو إيهاب جلال".

واستمر "هناك أيضا أحمد كشري وسيباستيان ديسابر، ويبقى فوزي البنزرتي وشوقي غريب في الصورة".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن قرار المصري سببه استياء الإدارة من تعامل ماهر مع اللاعبين.

ورفض ماهر عودة المهاجم أوستن أموتو للفريق خلال جلسة جمعتهما، وهي ما جعلت إدارة المصري تتخذها قرارها بعدم استمرار الأول في النادي. (التفاصيل)

وقاد علي ماهر (47 عاما) فريق المصري منذ سبتمبر الماضي، في 51 مباراة فاز 23 مرة وخسر 14.

ودرب ماهر أندية الأسيوطي (بيراميدز حاليا) وسموحة وإنبي.

المصري علي ماهر
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