الموافقة على تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية

وافق المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا على طلب رابطة الدوري الإسباني بتأجيل مباراتين برشلونة أمام إشبيلية وفياريال أمام ألافيس.

ويعود سبب التأجيل بسبب تأخر عودة لاعبي أمريكا الجنوبية من مباريات التوقف الدولي الأخير.

وستجري بقية مباريات الجولة الرابعة بشكل طبيعي.

وكانت رابطة الدوري الإسباني طلبت إلغاء مد فترة التوقف الدولي بسبب مباريات البطولة، لكن محكمة التحكيم الرياضي رفضت.(طالع التفاصيل)

ومد فيفا فترة التوقف الدولي يومين إضافيين لإجراء 3 مباريات في سبتمبر المقبل بدلا من إثنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذلك بسبب تأجيل المباريات سلفا بسبب تفشي فيروس كورونا.

منتخبات أمريكا الجنوبية لعبت مباراتين في التصفيات يومي 2 و5 سبتمبر وستلعب المباراة الأخيرة في 9 سبتمبر.

وتستعين المنتخبات بلاعبيها المحترفين في إسبانيا ودول أخرى لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتتأهل أول 4 فرق مباشرة لكأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.