المحكمة ترفض طلب الدوري الإسباني بشأن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

الأحد، 29 أغسطس 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأحد أن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) رفضت طلب رابطة الدوري الإسباني الساعي لإلغاء قرار مد فترة التوقف الدولي لإجراء مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومد فيفا فترة التوقف الدولي يومين لإجراء 3 مباريات في سبتمبر المقبل بدلا من إثنتين في تصفيات القارة اللاتينية المؤهلة لمونديال قطر.

وذلك بسبب تأجيل المباريات سلفا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وستلعب منتخبات أمريكا الجنوبية الجولات السادسة والتاسعة والعاشرة من التصفيات في 2 و5 و9 سبتمبر.

وستستعين المنتخبات بلاعبيها المحترفين في إسبانيا ودول أخرى لخوض المنافسات التي تتصدرها البرازيل بالعلامة الكاملة بعد خوض 6 جولات سابقة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني برصيد 12 نقطة وتليها الإكوادور بتسع نقاط.

وتتأهل أول 4 فرق مباشرة لكأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.

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