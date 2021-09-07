تقرير: ظهور رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد قد يتأجل

كشفت صحيفة ذا صن عن احتمالية تأجيل الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بعد العودة لمانشستر يونايتد.

رونالدو انتقل لصفوف مانشستر يونايتد مجددا قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو مع 8 ملايين كإضافات.

وبحسب ذا صن، فإن رونالدو لن يخوض إلا حصة تدريبية واحدة مع الفريق قبل مواجهة نيوكاسل السبت المقبل بسبب قيود فيروس كورونا والتي أبقته في الحجر لمدة خمسة أيام.

ولن يتعجل أولي جونار سولشاير في الدفع بكريستيانو رونالدو مثلما حدث مع الفرنسي رافائيل فاران بعد انتقاله من ريال مدريد.

الصحيفة أشارت إلى أن رونالدو سيدخل أولد ترافورد السبت المقبل ليتلقى تحية الجماهير ويبقى على مقاعد البدلاء.

ومن المنتظر أن يظهر رونالدو للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل امام يانج بويز في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد لعب ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، فاز فيها على ليدز يونايتد وولفرهامبتون وتعادل مع ساوثامبتون.