بيرس مورجان: رونالدو لمح لأفضليته على ميسي

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 21:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

كريستيانو رونالدو

كشف بيرس مورجان المذيع الإنجليزي عن محادثة جربت بينه وبين كرستيانو رونالدو قبل الانضمام لمانشستر يونايتد.

وعاد رونالدو لمانشستر يونايتد بعد خروجه وخوضه لرحلة طويلة مع ريال مدريد ويوفنتوس.

وكسر رونالدو الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا مع منتخب بلاده بـ 111 هدف خلال مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم والتي سجل بها هدفين.

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وقال مورجان بأن محادثة قد جمعت بينه وبين رونالدو في أحد مطاعم تورينو قبل اتمام انتقاله لمانشستر يونايتد.

وجاء حوار رونالدو مع مورجان كالآتي

وقال مورجان بأنه سأل رونالدو عن "من الأعظم في التاريخ؟"، فجاءت إجابة رونالدو سريعة "ميسي".

ولكن رونالدو تحدث مرة أخرة وقال: "بيرس أنت تسألني السؤال الخطا".

أجاب مورجان "وما هو السؤال الصحيح إذا؟"

"أنت لم تسألني من هو أفضل لاعب"؟

ويقول بيرس بأنه لم يحتاج لسماع الإجابة لأنه بالنسبة له يرى دائما بأن رونالدو يستحق بأن يكون أفضل لاعب.

ويستعد رونالدو لخوض مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد بعد العودة مرة أخرى، والتي من المرجح أن تكون في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، والتي ستقام على ملعب أولد ترفورد.

كرستيانو رونالدو ليونيل ميسي
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