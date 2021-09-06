الاتحاد يضم أحمد عادل "ميسي"

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 19:22

كتب : هاني العوضي

أحمد عادل "ميسي" لاعب المصري يمر من لاعب طنطا

أعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي عن ضم أحمد عادل "ميسي" قادما من صفوف مصر للمقاصة.

وأشار الاتحاد إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة أربعة مواسم حتى 2025.

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وكان عادل قد انتقل للمقاصة في بداية الموسم الماضي قادما من المصري، وقبلها من ناشئين الزمالك.

وشارك الجناح صاحب الـ 23 عاما مع المقاصة الموسم الماضي في 18 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

أحمد عادل هو الصفقة السابعة للاتحاد في فترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع سعيدو سنبوريه، وساليفو مورو، ومصطفى محمد "عفروتو"، ومحمد عبد السلام، وأحمد يحيى، ونادر رمضان.

وأنهى الاتحاد الدوري المصري الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 48 نقطة وبفارق ست نقاط عن المربع الذهبي.

الاتحاد السكندري أحمد عادل ميسي
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