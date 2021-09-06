مصدر مقرب من البدري لـ في الجول: تغريدة صلاح خير دليل على العلاقة الجيدة بينهما

كشف مصدر مقرب من حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن حقيقة وجود خلاف بينه وبين محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر مقرب من البدري لـFilGoal.com: "تغريدة محمد صلاح الذي وجه خلالها الشكر لجهاز المنتخب السابق بقيادة البدري خير دليل على العلاقة الجيدة بينهما".

وأضاف "هناك مصادر من اتحاد الكرة تتحدث عن اضطراب علاقة لاعبي منتخب مصر مع حسام البدري، وكل هذه الأقاويل غير صحيحة بالمرة".

وواصل المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "كل هذه التقارير والأخبار كان مخططا لها من قبل اتحاد الكرة للإطاحة بحسام البدري من تدريب منتخب مصر".

وأتم "البدري حقق الأهداف الذي تولى تدريب المنتخب من أجلها والمتفق عليها مع اتحاد كرة القدم، وهي التأهل لكأس الأمم الإفريقية وأيضا كأس العالم والمنتخب حقق نتائج إيجابية في أول جولتين من التصفيات".

وحرص محمد صلاح على توجيه الشكر للجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بعد إقالته. (طالع التفاصيل)

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والجهاز الإداري للفراعنة كذلك.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق".

وأتم "كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة".

ويضم جهاز البدري، الذي تولى المسؤولية بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا تحت قيادة خافيير أجيري، كل من أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض كمدربين، وأيمن طاهر لتدريب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مخططا للأحمال، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.