رسالة من صلاح للبدري بعد رحيله

وجه محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر رسالة لحسام البدري وجهازه المعاون بعد الرحيل عن تدريب الفراعنة.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر لحسام البدري وجهازه المعاون بعد التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.(طالع التفاصيل)

وقال محمد صلاح عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أحب أو أوجه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة الماضية وأتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة".

وشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في مباراة الجابون بعد عن غاب عن مواجهة أنجولا الأولى في الأجندة الدولية الحالية بسبب وجود مصر في المنطقة الحمراء بالنسبة لإنجلترا فيما يخص قيود فيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com أن بديل البدري بنسبة كبيرة سيكون أجبني والأقرب هو نيلو فينجادا.(طالع التفاصيل)

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.