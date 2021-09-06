مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بديل البدري أجنبي بنسبة كبيرة.. وفينجادا الأقرب واسم كوبر مطروح

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري، أن بديل حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، سيكون أجنبيا بنسبة كبيرة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com أن نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد، هو الأقرب لتولي المهمة في الوقت الحالي لحين الاستقرار على استمراره أو استقدام جهاز فني جديد.

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وتوج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي.

وقاد فينجادا قيادة منتخب مصر الأوليمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

وكان المدرب البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من تولي قيادة الأهلي خلفا لمانويل جوزيه في 2009، لكنه اعتذر عن عدم تولي المسوؤلية لأسباب أسرية بعد أيام من الاتفاق.

صاحب الـ 68 عاما له تجربة سابقة في تدريب منتخب الأردن في 8 مباريات بين عامي 2007 و2008، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل مرة وخسر 4 مباريات.

هل فينجادا هو المرشح الوحيد؟

لا، ففي وقت سابق كان اتحاد الكرة قد تواصل مع هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، والحالي لمنتخب الكونغو الديمقراطية، ولكن ارتباط الأرجنتيني بالعمل هناك آنذاك عطل الأمور.

لكن الأمور قد تتغير خاصة مع تعادل المدرب الذي تأهل مع منتخب مصر إلى كأس العالم، في أول مباراتين في تصفيات كأس العالم، ولكن يظل فينجادا هو المرشح الأقرب لتولي تدريب المنتخب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والجهاز الإداري للفراعنة كذلك.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق".

وأتم "كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة".

ويضم جهاز البدري، الذي تولى المسؤولية بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا تحت قيادة خافيير أجيري، كل من أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض كمدربين، وأيمن طاهر لتدريب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مخططا للأحمال، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.