مدرب مصر - فينجادا.. رحلة طويلة بين البرتغال والوطن العربي وآسيا وتجارب قصيرة الأمد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل مدربه حسام البدري بعد التعادل مع الجابون بهدف لكل منتخب في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن بديل البدري بنسبة كبيرة سيكون أجبني والأقرب هو نيلو فينجادا.(طالع التفاصيل)

فينجادا هو المدير الفني لاتحاد الكرة الحالي منذ إبريل الماضي خلفا لمحمود سعد.

البداية

بدأ فينجادا مشواره التدريبي من نادي بيلينينسيس في البرتغال مرتين، الأول في 1981 ثم 1982.

وشغل فينجادا منصب المدرب المساعد في نادي أكاديميكا دي كومبيرا البرتغالي موسم 1982-1983 قبل أن يتولى تدريب ناديي سينترينسي من يوليو 1983 إلى يونيو 1984 وفيلارانكويسي من إبريل 1985 إلى يونيو 1986.

تحول فينجادا بعدها إلى المنتخبات حيث كان المدرب المساعد لكارلوس كيروش في منتخب البرتغال تحت 20 عاما والذي فاز بكأس العالم للشباب 1989 و1991 والذي ضم جيلا قويا كان من بينه لويس فيجو وروي كوستا وجواو بينتو.

واستمر فينجادا مساعدا لكيروش عقب انتقاله لتولي قيادة المنتخب البرتغالي الأول من 1991 حتى 1994 قبل أن يقال المدير الفني من منصبه بسبب تراجع النتائج والفشل في التأهل للمونديال.

الرجل الأول

انتقل فينجادا بعد تلك المرحلة إلى منصب الرجل الأول لتشاء الظروف أن تكون أولى مهامه قيادة المنتخب البرتغالي الأول لمدة مباراتين فقط في فترة انتقالية بين رحيل كيروش وتولي أنطونيو أوليفييرا المسؤولية.

قاد بعدها فينجادا منتخب البرتغال تحت 20 عاما كمدير فني وحصد المركز الثالث في كأس العالم للشباب 1995.

أشرف بعدها فينجادا على تدريب منتخب البرتغال الأولمبي في أولمبياد 1996 ووصل للدور نصف النهائي وقتها قبل أن يخسر من الأرجنتين في نصف النهئي بهدفين دون رد ثم البرازيل في مباراة الميدالية البرونزية بخمسة أهداف دون رد.

بداية التجربة العربية

أولى تجارب فينجادا في المنطقة العربية كانت مع المنتخب السعودي الأول الذي فاز معه بكأس آسيا عام 1996 على حساب الإمارات بركلات الترجيح وتأهل لكأس العالم 1998 قبل أن تتم إقالته.

عاد فينجادا للبرتغال ليتواجد كمدرب مساعد في بنفيكا ثم تولى مهمة تدريب مارتيميو عام 1999 ووصل معه لنهائي كأس البرتغال عام 2001 ونصف النهائي 2002.

تجربة مصرية

الظهور الأول لفينجادا داخل مصر كان في تدريب الزمالك عام 2003 ورفض في ذلك التوقيت عرضا للعمل كمساعد لمواطنه كارلوس كيروش في ريال مدريد الإسباني مفضلا خوض مهمة القيادة في الكرة الإفريقية مع الزمالك.

فاز مع الأبيض بلقب الدوري والسوبر الإفريقي والسوبر المصري السعودي قبل أن تتم إقالته بعد وداع دوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الرواندي.

عودة إلى البرتغال وتجارب سريعة

عاد صاحب الـ68 عاما لتدريب أكاديميكا دي كومبيرا في البرتغال ولكن هذه المرة كمدير فني قبل أن يعود لمصر من جديد للتواجد كمدير فني للمنتخب الأولمبي ولم ينجح في الصعود لأولمبياد طوكيو ليستقيل من منصبه.

انتقل بعدها فينجادا لتدريب الوداد المغربي في مايو 2007 ليستقيل من مهمته بعد ستة أسابيع فقط.

تولى فينجادا تدريب منتخب الأردن من أغسطس 2007 حتى ديسمبر 2008 واستقال بعد وداع المرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم 2010.

أشرف فينجادا على تدريب برسبوليس الإيراني لمدة ثلاثة أشهر.

فينجادا عاد ليوافق على تدريب الأهلي المصري وتم توقيع العقود لمدة عامين قبل أن يرحل بعد ذلك لأسباب أسرية بعد أيام من الاتفاق.

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رحلة جديدة في البرتغال مع فيتوريا جيمياريش لم تستمر لأكثر من أربعة أشهر وأقيل بعدها بسبب سوء النتائج.

انتقل فينجادا بعدها ليتولى تدريب نادي سيول الكوري ليفوز معه بلقب الدوري الكوري للمرة الأولى من 10 سنوات وبكأس كوريا.

لم يصل النادي الكوري لاتفاق مع فينجادا لتجديد التعاقد بعد ذلك بسبب الخلاف على المقابل المادي.

انتقل فينجادا بعدها لتدريب فريق داليان شيدا الصيني من يوليو 2011 حتى ديسمبر 2012.

اجتمع فينجادا مع كارلوس كيروش من جديد ولكن هذه المرةكمدرب مساعد للمنتخب الإيراني في تصفيات كأس العالم 2014 قبل أن يتولى تدريب منتخب إيران الأولمبي.

العقد الذي كان مقررا له أن يستمر حتى أولمبياد 2016 انتهى بعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية والتي تلقت فيها إيران أسوأ هزيمة لها أمام فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليتعادل بعدها مع كازاخستان ليودع البطولة من الدور الأول وتتم إقالة فينجادا.

مارتيمو كان محطة جديدة لفينجادا في يناير 2016 ولكنه لم يستمر هناك لأكثر من أربعة أشهروصل فيها لنهائي كأس البرتغال وخسر أمام بنفيكا بستة أهداف مقابل هدفين، انتقل بعدها لتدريب نادي نورث إيست يونايتد في الدوري الهندي حتى مايو 2017.

درب بعدها فينجادا منتخب ماليزيا واستمر حتى ديسمبر 2017 ليتم إنهاء التعاقد بالتراضيبين الطرفين بعد عدم الصعود لكأس آسيا والفشل في الفوز في سبع مباريات خاضها مع المنتخب الماليزي.

فينجادا تواجد مع كارلوس كيروش في طاقم تدريب المنتخب الإيراني في يناير 2019 لفترة قصيرة قبل أن يتولى تدريب كيرالا باسترز الهندي.

أقيل فينجادا بعدها من منصبه بنهاية موسم 2018-2019 بسبب سوء النتائج.

وفي إبريل 2021 عاد فينجادا لمصر من جديد في مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة وهو الآن مرشح لتدريب المنتخب الأول بعد توجيه الشكر لحسام البدري وجهازه الفني.