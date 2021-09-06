غينيا تحاول إجلاء محترفي المنتخب بعد إلغاء لقاء المغرب

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

نابي كيتا - غينيا

يعمل الاتحاد الغيني لكرة القدم حاليا على إعادة لاعبي المنتخب المحترفين إلى الفرق التي يلعبون لها، في ظل توتر الأجواء هناك مما أدى إلى تأجيل مباراة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة غينيا والمغرب على خلفية الاضطرابات السياسية وأحداث العنف، الدائرة في غينيا حاليا.

وأفاد الاتحاد الغيني عبر حسابه على تويتر بأن أنطونيو سواريه رئيس الاتحاد اجتمع باللاعبين يوم الإثنين وتحدث معهم حول محاولات خروجهم من غينيا إلى الدول التي يلعبون فيها.

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كان نادي ليفربول قد أوضح صباح الإثنين أنه يتواصل مع الجانب الغيني لمحاولة إعادة نابي كيتا إلى إنجلترا بطريقة آمنة.

وقال متحدث باسم ليفربول في بيان: "نحن على اتصال دائم مع نابي كيتا ونتواصل باستمرار مع إدارة منتخب غينيا".

وأضاف "نحن سعداء بأنه في أمان ورعاية جيدة. من الواضح أن الوضع متقلب هناك".

وأكمل "سنواصل الحوار مع السلطات المعنية حول محاولة إعادة نابي كيتا إلى ليفربول في الوقت المناسب وبطريقة آمنة".

وأفادت تقارير بأن الحدود البرية والجوية في غينيا مغلقة في الوقت الحالي.

بينما ذهبت بعثة المنتخب المغربي وحكام المباراة إلى المطار وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم ليل الأحد.

وشارك كيتا لمدة 90 دقيقة وساعد غينيا في تعادلها 1-1 مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم الأربعاء الماضي.

الدولي الغيني شارك كأساسي في أول مباراتين لليفربول في الدوري هذا الموسم لكنه كان على مقاعد البدلاء في لقاء تشيلسي الأخير.

وعادت بعثة منتخب المغرب بسلام إلى بلادها بعد تأجيل مباراتهم أمام غينيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تابعنا مع فيفا الوضع في غينيا وبعد قرار تأجيل المباراة بدأنا في التنسيق لإجلاء بعثة المغرب وهو ما حدث".

وتابع "وصلت طائرة منتخب المغرب بسلام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين".

وكشف مصدر كاف "نناقش مع فيفا خلال الأسبوع الجاري إمكانية إقامة المباراة في التوقف المقبل ومكان إقامتها".

ويبدأ التوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر "نناقش أيضا مستقبل لعب المباريات في غينيا لأن استمرار الوضع السياسي يعني صعوبة لعب مباريات التصفيات ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هناك".

واختتم تصريحاته "سيتم تحديد كافة الأمور خلال الفترة المقبلة قبل التوقف القادم".

نابي كيتا غينيا المغرب
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