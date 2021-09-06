حارس المغرب: ما حدث في غينيا؟ أمر طبيعي في القارة الإفريقية

لم يتعجب ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي من الارتباك الأمني الذي شهدته الأراضي الغينية قبل مباراة الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022 التي تم تأجيلها.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة غينيا والمغرب ضمن المجموعة التاسعة لتصفيات كأس العالم 2022 لأجل غير مسمى، على خلفية الاضطرابات السياسية وأحداث العنف، الدائرة في غينيا حاليا.

وقال بونو في تصريحات للصحفيين: "مثل هذه الأشياء تحدث في القارة الإفريقية، إنه أمر طبيعي".

وأضاف حارس إشبيلية "لم نواجه أي مشكلة كبعثة، وحتى الشعب الغيني لم يواجه أي مشاكل".

وواصل "كان من الصعب إقامة المباراة وسط تلك الظروف، لذلك تقرر تأجيلها".

وعادت بعثة منتخب المغرب بسلام إلى بلادها بعد تأجيل مباراتهم أمام غينيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تابعنا مع فيفا الوضع في غينيا وبعد قرار تأجيل المباراة بدأنا في التنسيق لإجلاء بعثة المغرب وهو ما حدث".

وتابع "وصلت طائرة منتخب المغرب بسلام في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين".

وكشف مصدر كاف "نناقش مع فيفا خلال الأسبوع الجاري إمكانية إقامة المباراة في التوقف المقبل ومكان إقامتها".

ويبدأ التوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر "نناقش أيضا مستقبل لعب المباريات في غينيا لأن استمرار الوضع السياسي يعني صعوبة لعب مباريات التصفيات ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هناك".

واختتم تصريحاته "سيتم تحديد كافة الأمور خلال الفترة المقبلة قبل التوقف القادم".

المنتخب المغربي انتصر على السودان بهدفين دون مقابل في مباراة الجولة الأولى.

بينما تعادلت غينيا مع غينيا بيساو بهدف لمثله.