ليفربول في بيان: نحاول إعادة نابي كيتا من غينيا بطريقة آمنة

أصدر نادي ليفربول بيانا حول موقف لاعبه الغيني نابي كيتا الذي يتواجد في بلاده وسط اضطرابات سياسية تسببت في تأجيل مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في تصفيات كأس العالم 2022 لأجل غير مسمى.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة غينيا والمغرب على خلفية الاضطرابات السياسية وأحداث العنف، الدائرة في غينيا حاليا.

وقال متحدث باسم ليفربول في بيان: "نحن على اتصال دائم مع نابي كيتا ونتواصل باستمرار مع إدارة منتخب غينيا".

وأضاف "نحن سعداء بأنه في أمان ورعاية جيدة. من الواضح أن الوضع متقلب هناك".

وأكمل "سنواصل الحوار مع السلطات المعنية حول محاولة إعادة نابي كيتا إلى ليفربول في الوقت المناسب وبطريقة آمنة".

وأفادت تقارير بأن الحدود البرية والجوية في غينيا مغلقة في الوقت الحالي.

بينما ذهبت بعثة المنتخب المغربي وحكام المباراة إلى المطار وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم ليل الأحد.

وشارك كيتا لمدة 90 دقيقة وساعد غينيا في تعادلها 1-1 مع غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم الأربعاء الماضي.

الدولي الغيني شارك كأساسي في أول مباراتين لليفربول في الدوري هذا الموسم لكنه كان على مقاعد البدلاء في لقاء تشيلسي الأخير.

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وعادت بعثة منتخب المغرب بسلام إلى بلادها بعد تأجيل مباراتهم أمام غينيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تابعنا مع فيفا الوضع في غينيا وبعد قرار تأجيل المباراة بدأنا في التنسيق لإجلاء بعثة المغرب وهو ما حدث".

وتابع "وصلت طائرة منتخب المغرب بسلام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين".

وكشف مصدر كاف "نناقش مع فيفا خلال الأسبوع الجاري إمكانية إقامة المباراة في التوقف المقبل ومكان إقامتها".

ويبدأ التوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر "نناقش أيضا مستقبل لعب المباريات في غينيا لأن استمرار الوضع السياسي يعني صعوبة لعب مباريات التصفيات ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هناك".

واختتم تصريحاته "سيتم تحديد كافة الأمور خلال الفترة المقبلة قبل التوقف القادم".