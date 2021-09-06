بوجبا عن رونالدو: سعيد بمزاملة الأفضل

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 11:40

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد

أعرب بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن سعادته بانضمام كريستيانو رونالدو ورافاييل فاران إلى ناديه.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وحصل فريق الشياطين الحمر على خدمات أيقونة البرتغال ومدافع فرنسا بالإضافة إلى الموهوب الإنجليزي جيدون سانشو في سوق انتقالات ممتازة.

وقال الفرنسي في حواره لـTelefoot:"اللعب مع الأفضل أمر ممتع، جيد للاعبين أن يتدربوا مع نجم عظيم. رونالدو سيرفع مستوى الفريق".

أخبار متعلقة
ليفربول إيكو: صلاح لم يطلب نصف مليون جنيه استرليني أسبوعيا.. والمفاوضات مستمرة وكيله: جورجينيو قد يعود إلى إيطاليا مستقبلا استدعاء ريجيلون لمنتخب إسبانيا لتعويض جايا المصاب كرة يد - يحيى خالد يفتتح الموسم بالفوز ببطولة جنوب شرق أوروبا مع فيزبريم

وأضاف "فاران إضافة ليونايتد، علاقتي به رائعة، نعرف بعضنا البعض منذ فترة. سعيد بوجوده، سيضيف الخبرة والجودة للفريق".

ويستضيف يونايتد فريق نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتظر ظهور رونالدو لأول مرة بعد عودته للفريق.

ويحتل يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن توتنام المتصدر.

ويأمل يونايتد بعد ضمه لصفقات مميزة التتويج بلقب الدوري الغائب عنه منذ 2013.

كريستيانو رونالدو بوجبا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريبيري ينضم لـ ساليرنيتانا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي 2 دقيقة | ميركاتو
ماركا تجيب: لماذا لا يلعب كوتينيو مع برشلونة؟ 37 دقيقة | الدوري الإسباني
حارس المغرب: ما حدث في غينيا؟ أمر طبيعي في القارة الإفريقية 50 دقيقة | إفريقيا
تقرير: كيف أحبط "أحد شيوخ سان جيرمان" محاولة لابورتا لاستعادة نيمار؟ 54 دقيقة | أوروبا
مانشيني: بالوتيلي خيب آمالنا ساعة | أوروبا
تنس - خليفة نادال؟ الإسباني ألكاراز يحقق إنجازا هائلا في أمريكا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
بيان – فيفا: نأسف لأحداث البرازيل والأرجنتين.. سندرس تقرير حكم اللقاء ساعة | تصفيات كأس العالم
ليفربول يكشف إصابة موهبته الجديدة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال
قد ينال إعجابك