بوجبا عن رونالدو: سعيد بمزاملة الأفضل

أعرب بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن سعادته بانضمام كريستيانو رونالدو ورافاييل فاران إلى ناديه.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وحصل فريق الشياطين الحمر على خدمات أيقونة البرتغال ومدافع فرنسا بالإضافة إلى الموهوب الإنجليزي جيدون سانشو في سوق انتقالات ممتازة.

وقال الفرنسي في حواره لـTelefoot:"اللعب مع الأفضل أمر ممتع، جيد للاعبين أن يتدربوا مع نجم عظيم. رونالدو سيرفع مستوى الفريق".

وأضاف "فاران إضافة ليونايتد، علاقتي به رائعة، نعرف بعضنا البعض منذ فترة. سعيد بوجوده، سيضيف الخبرة والجودة للفريق".

ويستضيف يونايتد فريق نيوكاسل يونايتد يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتظر ظهور رونالدو لأول مرة بعد عودته للفريق.

ويحتل يونايتد المركز الثالث في ترتيب الدوري مبتعدا بنقطتين عن توتنام المتصدر.

ويأمل يونايتد بعد ضمه لصفقات مميزة التتويج بلقب الدوري الغائب عنه منذ 2013.