مصدر من كاف لـ في الجول: نناقش مع فيفا موقف مباراة غينيا والمغرب.. ومستقبل اللعب هناك

عادت بعثة منتخب المغرب بسلام إلى بلادها بعد تأجيل مباراتهم أمام غينيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة غينيا والمغرب ضمن المجموعة التاسعة لتصفيات كأس العالم 2022 لأجل غير مسمى.

وكشف كاف التأجيل، على خلفية الاضطرابات السياسية وأحداث العنف، الدائرة في غينيا حاليا.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "تابعنا مع فيفا الوضع في غينيا وبعد قرار تأجيل المباراة بدأنا في التنسيق لإجلاء بعثة المغرب وهو ما حدث".

وتابع "وصلت طائرة منتخب المغرب بسلام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين".

وكشف مصدر كاف "نناقش مع فيفا خلال الأسبوع الجاري إمكانية إقامة المباراة في التوقف المقبل ومكان إقامتها".

ويبدأ التوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر "نناقش أيضا مستقبل لعب المباريات في غينيا لأن استمرار الوضع السياسي يعني صعوبة لعب مباريات التصفيات ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هناك".

واختتم تصريحاته "سيتم تحديد كافة الأمور خلال الفترة المقبلة قبل التوقف القادم".

وكان أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب قد توجه بالشكر عبر حسابه على تويتر إلى كل الرسائل والدعم الذي حصل عليه الفريق خلال تواجدهم في المغرب.

وأوضح أن الأمور كانت قوية لكن من حسن الحظ أنها انتهت بسلام وعادت البعثة إلى المغرب.