أفشة: لا تصفوا الحسابات مع المنتخب.. كلنا لون واحد والأهم أن تفوز مصر

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بهدف أفشة في أنجولا

دعا محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، إلى توحيد صف الجماهير عندما يتعلق الأمر بمنتخب مصر.

ونشر أفشة رسالة عبر حسابه في إنستجرام عقب مشاركته في تعادل الفراعنة أمام الجابون بهدف لكل طرف مساء الأحد.

وقال أفشة:

"الحمد لله على نعمة العمل والاجتهاد. موسم طويل جدا، 50 مباراة ويمكن أكثر، طبيعي تكون مسؤوليتك كبيرة، أكبر شرف تشيل اسم بلدك وتلعب عشان شعب كامل يكون مبسوط، معلش يمكن في الآخر حبة تعب وإجهاد خلوا الصورة مش أحسن حاجة، لكن إن شاء الله قد المسؤولية وحلم كأس العالم بمشيئة الله يتحقق، لو زعلان من حاجة قول من حقك طبعا الكلام في الكورة دائما متاح، بس بلاش تصفية حسابات ولعبة الألوان لأن لما مصر بتلعب كلنا هنا واحد واللون واحد مش مهم مين المدرب ولا مين اللاعب ولا مين المسؤول، المهم مصر تفوز، مصر أجمل بلاد العالم".

وخطفت مصر نقطة ثمينة من أرض الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا.

وكان أفشة صاحب هدف الانتصار في المباراة الأولى أمام أنجولا في القاهرة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار لقاء أنجولا وليبيا غدا الثلاثاء.

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