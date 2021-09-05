البدري: كنا نريد الفوز على الجابون.. والتبديلات كانت مخاطرة كبيرة

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه كان يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة المنتخب الجابوني على ملعبه، ويعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة مطلقا.

وتعادل منتخب مصر في الوقت القاتل مع الجابون بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. (طالع التفاصيل)

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والمنتخب المصري حضر للجابون من أجل حصد الثلاث نقاط، والنقطة نتيجة التعادل مهمة للغاية في هذا التوقيت الصعب.

ووجه البدري خلال المؤتمر الشكر للاعبي المنتخب المصري على تحمل الظروف والإجهاد وخوض مباراتين في ظرف 4 أيام فقط تخللهم سفر لفترة طويلة حتى الجابون ومواجهة فريق قوي.

مشيرا إلى أنه يشكر اللاعبين كذلك على اللعب بكل جدية في ظل نقص عددي أمام الجابون بعد طرد عمر جابر ورغم ذلك نجحوا في العودة والتعويض وتسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة غالية أمام أصحاب الأرض.

وتابع البدري في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس: "في نهاية المباراة اضطررت لإجراء تغييرات تحمل المجازفة وأؤكد أننا جئنا إلى الجابون لتحقيق الفوز ولكن ظروف المباراة وارد أن يحدث فيها أي شيء مثلما تعرض عمر جابر للطرد".

وبسؤاله عن البدء بحمدي فتحي بدلا من طارق حامد رد قائلا: "وجهة نظر فنية فقط والدفع بطارق حامد سيكون مجازفة كبيرة خاصة أنه لعب مباراة كاملة قبل 3 أيام مع منح بعض الأدوار لحمدي فتحي في التحضير للهجمات مع الدفاع وقت السيطرة على الكرة، ولكن لا يجب أن أتحدث في المزيد من التفاصيل الفنية وكل مباراة لها ظروفها".

وأتم تصريحاته "التبديلات كان بها مخاطرة كبيرة ولكن عندما تسفر عن نتيجة إيجابية نكون سعداء والفضل في النهاية يعود للاعبين الذي تنفذ التعليمات وبتوفيق الله".