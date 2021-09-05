البدري: كنا نريد الفوز على الجابون.. والتبديلات كانت مخاطرة كبيرة

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 23:24

كتب : FilGoal

حسام البدري - منتخب مصر

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه كان يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة المنتخب الجابوني على ملعبه، ويعلم أنها لن تكون مواجهة سهلة مطلقا.

وتعادل منتخب مصر في الوقت القاتل مع الجابون بهدف لكل فريق، في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. (طالع التفاصيل)

وقال البدري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه طالب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والمنتخب المصري حضر للجابون من أجل حصد الثلاث نقاط، والنقطة نتيجة التعادل مهمة للغاية في هذا التوقيت الصعب.

أخبار متعلقة
البدري يعادل رقما تاريخيا لم يحققه سوى ثنائي في آخر 30 عاما تصفيات المونديال - إسبانيا تنتفض وتضرب مرمى جورجيا برباعية الرياضية المغربية: طائرة المنتخب تتحرك من غينيا مصر لا تسقط في الجابون.. الأناكوندا تخنق الفهود في الرمق الأخير

ووجه البدري خلال المؤتمر الشكر للاعبي المنتخب المصري على تحمل الظروف والإجهاد وخوض مباراتين في ظرف 4 أيام فقط تخللهم سفر لفترة طويلة حتى الجابون ومواجهة فريق قوي.

مشيرا إلى أنه يشكر اللاعبين كذلك على اللعب بكل جدية في ظل نقص عددي أمام الجابون بعد طرد عمر جابر ورغم ذلك نجحوا في العودة والتعويض وتسجيل هدف التعادل والخروج بنقطة غالية أمام أصحاب الأرض.

وتابع البدري في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس: "في نهاية المباراة اضطررت لإجراء تغييرات تحمل المجازفة وأؤكد أننا جئنا إلى الجابون لتحقيق الفوز ولكن ظروف المباراة وارد أن يحدث فيها أي شيء مثلما تعرض عمر جابر للطرد".

وبسؤاله عن البدء بحمدي فتحي بدلا من طارق حامد رد قائلا: "وجهة نظر فنية فقط والدفع بطارق حامد سيكون مجازفة كبيرة خاصة أنه لعب مباراة كاملة قبل 3 أيام مع منح بعض الأدوار لحمدي فتحي في التحضير للهجمات مع الدفاع وقت السيطرة على الكرة، ولكن لا يجب أن أتحدث في المزيد من التفاصيل الفنية وكل مباراة لها ظروفها".

وأتم تصريحاته "التبديلات كان بها مخاطرة كبيرة ولكن عندما تسفر عن نتيجة إيجابية نكون سعداء والفضل في النهاية يعود للاعبين الذي تنفذ التعليمات وبتوفيق الله".

حسام البدري منتخب مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال – ألمانيا تعود للصدارة بسداسية في أرمينيا 2 دقيقة | تصفيات كأس العالم
البدري: كنا نريد الفوز على الجابون.. والتبديلات كانت مخاطرة كبيرة 25 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال – هازارد يقود بلجيكا لتخطي التشيك.. وفوز كبير لبولندا على سان مارينو 31 دقيقة | تصفيات كأس العالم
البدري يعادل رقما تاريخيا لم يحققه سوى ثنائي في آخر 30 عاما 38 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال - جورجينيو يفقد العصا السحرية وإيطاليا تحقق رقما قياسيا تاريخيا أمام سويسرا 55 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مصر لا تسقط في الجابون.. الأناكوندا تخنق الفهود في الرمق الأخير 58 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال - إسبانيا تنتفض وتضرب مرمى جورجيا برباعية ساعة | تصفيات كأس العالم
الرياضية المغربية: طائرة المنتخب تتحرك من غينيا ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 ميرور: صلاح يطلب أكثر من ضعف راتبه للتجديد مع ليفربول.. وموقف النادي
قد ينال إعجابك