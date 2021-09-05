الرياضية المغربية: طائرة المنتخب تتحرك من غينيا

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 22:31

كتب : FilGoal

المغرب - غانا

أعلنت قناة الرياضية المغربية إقلاع طائرة المنتخب المغربي من مطار كوناكري بالعاصمة الغينية للعودة للبلاد من جديد.

وكان من المفترض أن يحل المغرب ضيفا على غينيا مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من تصفيات كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة غينيا والمغرب ضمن المجموعة التاسعة لتصفيات كأس العالم 2022 لأجل غير مسمى.

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وأعلن كاف التأجيل، على خلفية الاضطرابات السياسية وأحداث العنف، الدائرة في غينيا حاليا.

وأوضح كاف، أنه سيحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق.

يذكر أن بعثة المغرب تضم أشرف بنشرقي نجم نادي الزمالك.

وبدأت المغرب مشوارها في التصفيات بالفوز على السودان في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، فيما تعادلت غينيا في الجولة الأولى مع غينيا بيساو 1-1.

المغرب تصفيات كأس العالم غينيا
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