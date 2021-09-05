في الجول يكشف – الموقف الحالي لمفاوضات الزمالك لضم مهند لاشين

ينتظر طلائع الجيش، معرفة اللاعبين الذين يمكن للزمالك إعارتهم في الموسم المقبل، في إطار التفاوض على رحيل مهند لاشين لاعب وسط الطلائع، للأبيض.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد عرض ضم لاشين، ليطلب الطلائع 10 مليون جنيه، وضم أسامة فيصل مهاجم الأبيض وأحمد عيد ظهير الفريق على سبيل الإعارة، ولكن الزمالك رفض التفريط في فيصل.

وفي الوقت الحالي، ينتظر طلائع الجيش قائمة اللاعبين الذين يريد الزمالك إعارتهم، لإعادة التفاوض على إمكانية رحيل لاشين.

ويبلغ لاشين من العمر 25 عاما، وانضم لطلائع الجيش من بيراميدز في 2019.

وسبق للاشين اللعب لأندية الإسماعيلي والأسيوطي قبل أن يتغير اسمه إلى بيراميدز.

ولعب لاشين 28 مباراة في الدوري هذا الموسم، وكان عنصرا رئيسا في إنهاء الطلائع للدوري في المركز الثامن.