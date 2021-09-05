تصفيات المونديال - كين يقترب من التاريخ وثنائية لينجارد.. إنجلترا تضرب أندورا بالأربعة

فاز المنتخب الإنجليزي على أندورا بأربعة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022.

تقدم جيسي لينجارد لمنتخب إنجلنرا في الدقيقو 18 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

هاري كين وسع الفارق لإنجلترا بضربة جزاء في الدقيقة 72.

هدف كين هو الـ40 له مع منتخب إنجلترا ليتعادل مع مايكل أوين في المركز الخامس لصدارة هدافي إنجلترا عبر التاريخ على بعد 13 هدفا من واين روني الهداف التاريخي.

عاد بعدها جيسي لينجارد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 78 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من بوكايو ساكا.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق سجل بوكايو ساكا الهدف الرابع لإنجلترا بصناعة جيسي لينجارد.

بهذه النتيجة رفع منتخب إنجلترا رصيده للنقطة 15 في الصدارة بينما توقف رصيد أندورا عند 3 نقاط قي المركز الخامس.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب ألبانيا على لمجر بهدف نظيف سجله أرماندو بروجا مهاجم تشيلسي الشاب المعار إلى ساوثامبتون.

ألبانيا صعدت للمركز الثاني في المجموعة بتسع نقاط بينما توقف رصيد المجر عند 7 نقاط في المركز الرابع.