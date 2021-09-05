بن ديفيز: تحررت نفسيا برحيلي عن ليفربول.. كنت الخيار الدفاعي السادس

أبدى الإنجليزي بن ديفيز ارتياحه بالانتقال إلى شيفيلد يونايتد قادما من ليفربول على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية.

ديفيز انتقل إلى ليفربول في الشتاء الماضي بسبب أزمة عمق الدفاع التي ضربت الريدز، لكنه لم يشارك في أي دقيقة.

وصرّح ديفيز عبر صحيفة ميرور: "أدركت مع الوقت أنني الخيار الخامس أو السادس في عمق دفاع ليفربول".

وأضاف: "عندما انضممت إلى شيفيلد يونايتد مع وعد بالمشاركة بشكل مستمر، شعرت أنني تحررت نفسيا".

وواصل: "لكن لا أحد يستطيع أن ينكر حقيقة أنني لاعب لـ ليفربول، أشعر أنني تطورت بتواجدي رفقة لاعبين كبار".

وأكمل: "لقد نضجت، وقد ساعدني ذلك على التأقلم أسرع مع شيفيلد يونايتد وآمل أن يكون ذلك قد ظهر في المباريات التي خضتها".

وتابع: "اللعب باستمرارية هو أهم شيء وهذا سبب انتقالي إلى شيفيلد يونايتد، أردت الاستمتاع بالجزء التنافسي من اللعبة مجددا".

وأشار: "أنا سعيد بالتواجد هنا، لطالما أحببت اللعب ضد شيفيلد يونايتد بسبب الأجواء الموجودة هنا".

وأتم: "آمل أن أتأقلم مع خطط المدرب، لقد افتقدت لعب المباريات وحضور الجماهير، آمل أن أحقق عاما ناجحا".

ديفيز (26 عاما) انتقل إلى ليفربول قادما من بريستون مقابل 1,8 مليون جنيه إسترليني.

وتحوّل ديفيز إلى دوري القسم الثاني للعب مع شيفيلد يونايتد وخاض معه مباراتين بالفعل هذا الموسم.