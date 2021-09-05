مجلس الأهلي يكرم فريق اليد بعد التتويج بكأس الكؤوس

كرّم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فريق رجال اليد بعد حصوله على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت في المغرب.

وحرص الخطيب على تقديم التهنئة للجهاز الفني واللاعبين على الفوز بالبطولة مؤكدا نجاح الفريق في تشريف النادي بالتتويج بالبطولة الغائبة.

وتغلب فريق الأهلي على وداد سمارة المغربي في النهائي ليحقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وحسم الأهلي تأهله إلى بطولة السوبر الإفريقي في مايو المقبل في انتظار الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر.

وضمت قائمة رجال يد الأهلي المتوجة بالبطولة كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي الفريق فضمت كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد "كاستيللو" وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.