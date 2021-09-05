أرنولد: أدائي متوسط مع إنجلترا.. أسعى لإثبات نفسي

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 16:42

كتب : أحمد أباظة

أرنولد - مدافع منتخب إنجلترا

أبدى ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول رغبته في إثبات نفسه على الصعيد الدولي مع منتخب إنجلترا، معترفا بأنه يعتبر المستويات التي يقدمها مع المنتخب "متوسطة" بحسب معاييره.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "لأكون عادلا، منذ أن انضممت لقائمة المنتخب لم أكن في أفضل نسخة من نفسي. لم أقدم الأداء الذي اعتدت تقديمه مع النادي".

وأضاف "أتوقع المزيد من نفسي حين ألعب مع إنجلترا، وهذا ما أحاول فعله في كل فرصة أنالها، وأتمنى أن أحصل على هذه الفرصة مجددا وأكون قادرا على استغلالها".

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وتابع أرنولد "لقد حظيت بمباراة جيدة للغاية قبل بضعة أعوام في دوري الأمم الأوروبية على المركز الثالث ضد سويسرا (2019). اعتقدت أني لعبت جيدا للغاية في هذا الوقت ولكني لم أستطع تكرار هذا العرض منذ ذلك الوقت".

وأوضح ظهير ليفربول "فيما دون ذلك قدمت مستويات متوسطة بالنسبة لمعاييري، وهذا ما أحتاج إلى تحسينه. هذا ما كنت أعمل عليه. اعتقد أني فقط لا أستطيع إيجاد المستوى الذي أحتاجه وأتطلبه بصورة يومية، ولم أتمكن من الوصول إلى هذا المقياس حتى الآن".

ويواجه أرنولد الذي سيكمل عامه الثالث والشهرين في الشهر القادم منافسة حادة على مقعده في منتخب إنجلترا، في وجود كايل ووكر وكيران تريبيير وريس جيمس، لدرجة استبعاد ظهير الريدز من قائمة المنتخب في مارس الماضي، ولكنه نجح في استرداد مقعده قبل خوض منافسات اليورو، إلا أنه أصيب واضطر للغياب عن المسابقة.

يذكر أن أرنولد رغم فوزه بدوري أبطال أوروبا والبريميرليج مع ليفربول، إلا أنه لا يملك سوى 13 مشاركة دولية بينها 4 مباريات كاملة فقط، منذ بدايته مع المنتخب في يونيو 2018.

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