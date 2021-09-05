الاضطرابات الساخنة في غينيا تهدد لقاء المغرب

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 15:13

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أصبحت مباراة منتخب غينيا ضد نظيره المغربي مهددة بالتأجيل، وذلك قبل 24 ساعة من موعد اللقاء بسبب أحداث سياسية ساخنة في كوناكري.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا عن نظيره الغيني يوم الإثنين ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وتشهد العاصمة الغينية، التي يتواجد فيها المنتخب المغربي حاليا، عدة اضطرابات بعد سماع إطلاق نار في العاصمة مع انتشار كثيف للجيش والشرطة.

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ونشر موقع le360 سبور تصريحات لأحد أعضاء الاتحاد المغربي لكرة القدم قال فيها: "بعثة المنتخب التي تتواجد بكوناكري بخير حتى الآن".

وأضاف "الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الغينية بعيدة عن مقر فندق المنتخب، ولكن أوامر صدرت من أمن الفندق بعدم خروج أي فرد من أفراد البعثة مهما كانت الظروف".

وتابع المصدر الذي ذكر اسمه "الرؤية لم تتضح بعد بشأن إقامة المباراة يوم الإثنين من عدمه".

وأوضح أن تواجدهم داخل الفندق لا يعطيهم معرفة حجم الاشتباكات بالخارج، مؤكدا أن القرار يبقى من اختصاص الاتحاد الدولي "فيفا" باعتبار أن المباراة تخص تصفيات كأس العالم.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المغربي مساء الأحد تدريبه الأساسي على الملعب الذي سيحتضن مباراته أمام غينيا.

المنتخب المغربي انتصر على السودان بهدفين دون مقابل في مباراة الجولة الأولى.

بينما تعادلت غينيا مع غينيا بيساو بهدف لمثله.

المغرب غينيا تصفيات كأس العالم
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