كارتيرون يعود للقاهرة

عاد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إلى القاهرة بعد نهاية إجازته.

وحضر كارتيرون قادما من الإمارات العربية المتحدة حيث قضى فترة إجازته عقب نهاية مسابقة الدوري.

وأفاد الزمالك أن المدرب الفرنسي سيقود تدريبات غد الأحد في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستأنف الزمالك التدريبات بعد أسبوع من الراحة، استعدادا لمباراة أسوان في كأس مصر.

وحصل فريق الكرة في الزمالك على راحة عقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الذي حصد لقبه الفريق.

وكان FilGoal.com قد كشف عن اجتماع مُنتَظَر بين كارتيرون وإدارة الزمالك فور عودته.

الاجتماع سيشهد مناقشة صفقات الفريق للموسم المقبل، وعلى رأسها ملف لاعب الوسط المساند، والذي سيعوض رحيل فرجاني ساسي.

ويهدف المدرب الفرنسي لحسم هذا الملف مبكرا، وقبل فترة من بداية مسابقة الدوري للموسم المقبل.

من جهة أخرى، سيشهد الاجتماع مناقشة الأسماء التي سيتدخل في الصفقة التبادلية المتوقع حدوثها بين الزمالك وبيراميدز، ويحدد الأسماء التي يوافق على استخدامها في الصفقة.