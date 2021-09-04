خبر في الجول – اجتماع بين كارتيرون وإدارة الزمالك لحسم الصفقات

يعقد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، اجتماع مع إدارة الزمالك فور عودته من الإمارات لحسم ملف صفقات الفريق للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كارتيرون سيعود خلال ساعات، وسيعقد اجتماعا مع الإدارة فور عودته.

الاجتماع سيشهد مناقشة صفقات الفريق للموسم المقبل، وعلى رأسها ملف لاعب الوسط المساند، والذي سيعوض رحيل فرجاني ساسي.

ويهدف المدرب الفرنسي لحسم هذا الملف مبكرا، وقبل فترة من بداية مسابقة الدوري للموسم المقبل.

من جهة أخرى، سيشهد الاجتماع مناقشة الأسماء التي سيتدخل في الصفقة التبادلية المتوقع حدوثها بين الزمالك وبيراميدز، ويحدد الأسماء التي يوافق على استخدامها في الصفقة.

كان كارتيرون قد حصل على إجازة في الإمارات عقب حسم لقب الدوري المصري بشكل رسمي لصالح الزمالك، على أن يعود خلال ساعات لاستئناف الفريق لتدريبات استعدادا لكأس مصر.

وأعلن الزمالك ضم عمر كمال عبد الواحد في صفقة انتقال حر حتى الآن، كصفقة وحيدة أبرمها الفريق بانتظار الإعلان الرسمي عن باقي الصفقات.